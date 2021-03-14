البورصة تصعد 0.68% في مستهل التعاملات بدعم مشتريات المصريين وسوديك تقفز 5.17%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11337 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.68%.

وصعد سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك على صدى عرض الاستحواذ المقدم من الدار العقارية الإمارتية بنسبة 5.17% ليصل إلى 17.1 جنيه مقابل 16.26 جنيه بسعر الفتح

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.13%، و 0.2% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 102.325 مليون جنيه على 128 شركة من خلال 3.360 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 37 شركة مقابل تراجع 20 في حين لم تتغير أسعار 71.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 8.071 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 18.512 مليون جنيه، مقابل 10.441 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

بينما سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بمبلغ 992.834 ألف جنيه، منها 992.584 ألف جنيه للمؤسسات، و250 جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بمبلغ 7.078 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 7.999 مليون جنيه مقابل 920.644 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بنسبة 9.85%، ثم سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 6.02%.

في حين تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.06%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 6.75%، ثم سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 5.49%