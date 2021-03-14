شراكة بين أورا ديفلوبرز ومؤسسة ساويرس لدمج الأطفال والأفراد الأكثر احتياجا في المجتمع

وقعت شركة “أورا ديفلوبرز“، اتفاقية شراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بهدف تنفيذ خطوات ملموسة نحو دمج الأطفال والأفراد الأكثر احتياجاً في مصر في مجتمعاتهم، وتزويدهم بالخبرات والفرص لبناء شخصيتهم ومساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم، وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال عدة ركائز تشمل الدعم المالي والفني.

ووفق بيان الشركة، تم توقيع الشراكة في “زد بارك” بحضور كل من وفاء لطيف رئيس مجلس إدارة شركة “أورا ديفلوبرز”، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة “أورا ديفلوبرز”، والمهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، والمهندسة نورا سليم المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس.

وقال هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة “أورا ديفلوبرز”: “تلتزم شركة “أورا ديفلوبرز” بالعطاء المجتمعي ونحن متحمسون لشراكتنا مع مؤسسة ساويرس الاجتماعية التي تتماشى مبادراتها مع قيمنا وتركز على تحسين حياة الأفراد في المجتمعات المحيطة بنا، سواء كان ذلك من خلال تعزيز أنشطتهم الترفيهية، والرياضية والفنية والتعليمية”.

وقالت نورا سليم المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: “عندما نتحدث عن الأفراد المهمشين، فإننا نعني الفئات التي تفتقر إلى الفرص الأساسية في الحياة، لذلك، نسعى لتقديم الدعم من خلال توفير تدخلات شاملة ومتكاملة لخلق الفرص التي يمكن أن تسد الفجوة بين الواقع الحالي الذي يواجه المهمشين، وما ينبغي أن تكون عليه حياتهم”.

وتابعت: “نحن حريصون على العمل جنبًا إلى جنب مع أورا ، ونأمل أن تحقق هذه المبادرة أهدافها وأن نرى ثمار وأثر جهودنا المشتركة في القريب العاجل “.

ترتكز هذه الشراكة الجديدة على عدة محاور، منها استضافة الأطفال المهمشين في “زد بارك” التابعة لشركة “أورا ديفلوبرز، بهدف تعريف الأطفال بالألعاب والأنشطة البناءة والممتعة من أجل دمجهم في المجتمع.

ويهدف المحور الثاني إلى ربط الأنشطة التنموية بالرياضة، من خلال إتاحة المرافق الرياضية للأطفال المهمشين في “زد بارك، ودعم الموهوبين منهم للالتحاق بنادي “زد” لكرة القدم الذي تم شراءه حديثا، فيما يتركز المحور الثالث في تعزيز فرص الحصول على التعليم عالي الجودة، من خلال استكشاف المواهب الصاعدة ودعمها عن طريق توفير منح دراسية.

ويهدف المحور الرابع إلى تعزيز الفنون والحرف اليدوية، من خلال تخصيص منطقة محددة في “زد بارك” لعقد ورش عمل للأطفال لتعلم وإنتاج القطع الفنية.