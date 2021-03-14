راية القابضة تحقق 45.7 مليون جنيه خسائر مجمعة بالعام الماضي

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الخسائر المجمعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، خلال عام 2020 لتصل إلى 45.680 مليون جنيه، مقابل 85.103 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وارتفعت إيرادات النشاط وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 10.756.182 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 8.767.984 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

بينما ارتفعت تكلفة النشاط خلال نفس الفترة لتصل إلى 8.773.405 مليار جنيه، مقابل 7.103.297 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وصعد مجمل الربح إلى 1.982.777 مليار جنيه بالعام الماضي، مقابل 1.664.687 مليار جنيه بعام 2019.

وارتفعت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 448.521 مليون جنيه، مقابل 381.268 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فتحولت راية القابضة إلى الخسارة مسجله صافي بمبلغ 115.029 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 59.278 مليون جنيه أرباح بالفترة المناظرة.

وانخفضت إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 197.247 مليون جنيه مقابل 310.834 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم راية القابضة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.