الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويفقد حتى 3 قروش في منتصف التعاملات

دوت الخليج – تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الأحد، في مجموعة واسعة من البنوك، لينخفض حتى 3 قروش.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري ومصر، ليصل إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بدلا من 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في مستهل التعاملات.

فيما تراجع الدولار 3 قروش في بنك عوده مصر ليبلغ 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وخفض بنك الإسكندرية أيضا سعر صرف الدولار بمقدار قرشين، ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وفي بنكي التجاري الدولي CIB، والمصرف العربي الدولي، تراجع الدولار قرشا واحدا ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

كما انخفض الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الإفريقي الدولي ليبلغ 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وفقد متوسط سعر الدولار لدى البنوك 3.3 قرش خلال تعاملات الخميس الماضي، ليبلغ 15.6453 جنيه للشراء، و15.7453 جنيه للبيع، مقابل 15.6783 جنيه للشراء و15.7783 جنيه للبيع يوم الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.