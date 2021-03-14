HSBC: التعافي يكتسب قوة أسرع بقيادة الاستهلاك المحلي

فهد حسين _ توقع HSBC أن النجاح النسبي في إدارة تحدي فيروس كورونا COVID-19 قد أرسى أساسًا قويًّا من خلاله سيكتسب النمو وتيرة سريعة، بقيادة الاستهلاك.

وأشار تقرير البنك عن أداء الاقتصاد المصري وآفاق نموه، إلى أنه رغم تأخر بيانات الناتج المحلي الإجمالي وخضوعها للمراجعة، إلا أن البيانات المتاحة تؤكد قوة الطلب المحلي، حيث أظهرت زيادة إنفاق الأسر بنسبة 12% على أساس سنوي في الربع الثاني خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، حتى مع تقلص الاقتصاد الكلي.

كما تُظهر البيانات المؤقتة أن الاقتصاد عاد إلى النمو السنوي الإيجابي في الربع الثالث -أحد أكثر فترات الركود ضحالة على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا- مدفوعًا بمكاسب قوية أخرى في الاستهلاك الخاص.

ويعتقد HSBC، أن الطلب المحلي سيواصل دعم النمو حتى عام 2021، ممولًا جزئيًّا من التحويلات القوية المتوقعة من العمالة المصرية بالخارج، والتي سجلت رقمًا قياسيًّا في الربع الثالث ويبدو أنها ظلت قوية في الربع الرابع.

وأشار التقرير، إلى فقدان أجزاء أخرى من الاقتصاد زخمها العام الماضي، بقيادة السياحة التي أغلقت بالكامل بسبب فيروس كورونا، حيث انخفض عدد الوافدين بنسبة 90% خلال الربعين الثاني والثالث.

ويرى HSBC أن القياس على معدلات ضعيفة لقطاع السياحة العام الماضي توفر مجالًا للنمو في الجزء الأخير من هذا العام وحتى عام 2022 حيث تبدأ أنماط السفر العالمية في التطبيع مع الوضع الجديد.

وقال HSBC: «بينما سيستغرق الأمر وقتًا لا محالة للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، تؤكد سرعة تعافي السياحة في مصر من الصدمات السابقة على جاذبية القطاع القوية».