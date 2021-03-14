ماتيتو إفريقيا تستهدف حجم أعمال بقيمة 150 مليون دولار العام الجاري

بكر بهجت _ تستهدف شركة ماتيتو إفريقيا للحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه حجم أعمال خلال العام الجاري بقيمة 150 مليون دولار وذلك ضمن خطتها لاقتناص العديد من المشروعات التي سيتم طرحها، وفق كشف المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة فازت مؤخرًا بمناقصة تنفيذ 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في الصعيد والدلتا، بتكلفة استثمارية تصل لنحو مليار جنيه، وتتابع جميع المناقصات الحكومية في مجال تحلية المياه وتنقيتها للدخول فيها..

وأضاف مدور في حواره لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تنفذ حجم أعمال في إفريقيا بنحو مليار دولار، ويستحوذ البنك الدولي على حصة منها، لافتًا إلى أن مصر تستحوذ على 20% من تلك المشروعات بإجمالي نحو 30 مشروعًا متنوعًا، وأن ماتيتو لديها أكثر من 3 آلاف مشروع حول العالم.

وإلى نص الحوار..

دوت الخليج: ما أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير مع السيسي؟

مدور: يحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إشراك الشركات المتميزة بالقطاع الخاص في المشروعات التنموية في الدولة المصرية وعقد اللقاءات مع المستثمرين بشكل دوري وخلال الاجتماع الأخير تمت مناقشة تفاصيل إجراءات إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام، حيث يتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مسار بطول 120 كم، وذلك بهدف استصلاح وزراعة نحو 500 ألف فدان غرب الدلتا.

وكان اللقاء بقصر الاتحاديه بحضور أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وأسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، وحسن علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام، وسيد فاروق عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

دوت الخليج: ما الذي تغير في سوق المقاولات بشكل عام خلال الأعوام الخمسة الأخيرة وكيف أثرت إجراءات الإصلاح الاقتصادي على أعمال الشركة؟

مدور: السنوات الأخيرة شهدت طفرة في قطاع المقاولات جزء كبير منها يعود إلى المشروعات القومية التي تتم في كل المحافظات، بجانب أن انخفاض سعر الفائدة كان عاملًا مشجعًا على ضخ دماء جديدة للقطاع بجانب دعم شركات المقاولات القائمة بالفعل، كما أن شركات المقاولات في المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرفع من حجم أعمال شركات المقاولات على مدار السنوات الـ3 المقبلة، وهي مدة تنفيذ المشروع.

3 آلاف مشروع تتولى ماتيتو تنفيذها حول العالم وخطط للتوسع

دوت الخليج: تعمل الحكومة على نحو 14 مدينة جديدة تعتمد المشروعات بها على المساحات الخضراء واللاند سكيب وهو ما يحتاج إلى مشروعات للمعالجة.. كيف استفادت الشركة من ذلك؟

مدور: المشروعات التنموية والتوسع في إقامة المجتمعات العمرانية تحتاج إلى المياه وإعادة النظر في طريقة تعاملنا معها، وفيما يتعلق بالمدن الجديدة المقامة بجانب البحر الأمر المنطقي والأقل تكلفة أن يتم إقامة محطات لتحلية المياه فيها بدلًا من مد خطوط المياه من فروع النيل، ويتم حاليًا تنفيذ 19 محطة جديدة بتكلفة تقدر بنحو 11 مليار جنيه وتقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 550 ألف متر مكعب/ يوم، وتنتشر هذه المحطات في كل محافظات مصر.

ولفت أن ماتيتو شاركت في عدد من المحطات القائمة بالفعل منها محطة تحلية مياه اليسر في مدينة الغردقة والتي تعمل بطاقة إنتاجية 80 ألف متر مكعب، وهي أول محطة يمكنها توفير احتياجات مدينة كاملة من المياه العذبة وقضت على مشكلة نقص مياه الشرب في الغردقة، ومحطة الجلالة على بعد 60 كيلومترًا من العاصمة الإدارية الجديدة وهو أحد المشروعات القومية الكبرى وتبلغ طاقة المحطة 150 ألف متر مكعب/ يوم.

كذلك تم الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بجنوب سيناء بطاقة 30 ألف متر مكعب/ يوم، ومحطة شرق بورسعيد لتحلية المياه لإنتاج 150 ألف متر مكعب يوميًّا، من المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي، تكفي لاحتياجات مليون مواطن يوميًّا، وفى العريش الشركة تعمل حاليًا في محطة التحلية بمدينة العريش بشمال سيناء بسعة قدرها 100 الف متر مكعب في اليوم من مياه الشرب عالية الجودة.

دوت الخليج: ما قيمة الأعمال التي تتولى تنفيذها في القطاع الخاص في مصر؟

مدور: لدينا أكثر من 3 آلاف مشروع ناجح حول العالم، وتقدر استثمارات ماتيتو والتي يمتلك البنك الدولي حصة بها بنحو مليار دولار في إفريقيا، تستحوذ مصر منها على 20% بإجمالي نحو 30 مشروعًا متنوعًا.

دوت الخليج: ما هي أكثر القطاعات التي يتم التركيز عليها بخلاف معالجة المياه؟

مدور: هناك نمو كبير في قطاع الصناعة خلال الفترة الحالية، وتعمل ماتيتو على تنفيذ محطات معالجة المياه في عدد من المصانع، وكذلك قطاع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وهي أحد المجالات الهامة التي تعمل بها ماتيتو وانتهينا مؤخرًا من تنفيذ ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظات كفر الشيخ والغربية وأسيوط، وذلك باستخدام تكنولوجيا مفاعل الدفعات المتسلسلة، وتكنولوجيا مفاعل الطبقة البيولوجية المتحركة.

المدن العمرانية الجديدة أتاحت فرصًا استثمارية عملاقة أمام القطاع الخاص

دوت الخليج: هل هناك نية للدخول في تحالفات خلال الفترة المقبلة لتولي أعمال جديدة؟

مدور: تحظى ماتيتو بالشراكة والعمل مع عدد من أهم الجهات الموجودة بمصر وعلى رأسها الهيئة الهندسية، وحسن علام القابضة، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب، ولدينا قصص نجاح دائمة مع شركائنا في العمل.

دوت الخليج: كم تصل قيمة أعمال الشركة خارج مصر وأبرز الدول التي تركز عليها؟

مدور: تعمل شركة ماتيتو في 46 دولة على مستوى العالم وتمتلك 21 مكتبًا في عدد من الدول منها مصر، كما تمتلك 3 مراكز هندسية في الدول التي تعمل فيها، وتمثل مصر رقم واحد في الشرق الأوسط، وتقدر استثمارات ماتيتو والتي يمتلك البنك الدولي حصة بها بنحو مليار دولار في إفريقيا، تستحوذ مصر منها على 20% بإجمالي نحو 30 مشروعًا متنوعًا.

دوت الخليج: ما هي القطاعات التي تنافس الشركة على مناقصات بها؟

مدور: المناقصات الخاصة بتحلية وتنقية المياه، وكذلك مناقصات مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي.

دوت الخليج: عدد المشروعات التي تتولى الشركة تنفيذ أعمال بها في العاصمة الإدارية الجديدة؟ وكم تمثل نسبة مشروعات الحكومة بها؟

مدور: نشارك في عدد من المشروعات المتعلقة بمحطات المياه والصرف داخل عدد من أحياء العاصمة الإدارية.

دوت الخليج: ما حجم أعمال الشركة في قطاع الصرف الصحي؟

مدور: انتهينا العام الماضي من تنفيذ 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظات كفر الشيخ والغربية وأسيوط، هذه المشروعات تتم بالتعاون مع الحكومة من أجل تحسين خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءتها في القرى، وبالفعل انتهينا من محطة أريمون بمحافظة كفرالشيخ بسعة 2750 مترًا مكعبًا في اليوم، وهي المحطة التي قام بتمويلها البنك الدولي لتخدم 5 قرى بإجمالي عدد سكان 20 ألف نسمة، وتعمل المحطة على تصريف مياه الصرف المعالجة إلى قناة تصريف قريبة، مما يقلل من تلوث البيئة في المناطق المحيطة بقرى المحافظة.

كما انتهينا من أعمال محطة قرية الشهيدي بالمحلة بمحافظة الغربية بسعة 6 آلاف متر مكعب في اليوم، قابلة للزيادة لتصل إلى 8 آلاف متر مكعب في اليوم، وتخدم 50 ألف نسمة في 8 قرى، وفي إطار مشروع الصرف الصحي المتكامل بمحافظة أسيوط انتهينا من محطة «شطب» بسعة 26 ألف متر مكعب في اليوم، وهو المشروع الذي استغرق تنفيذه 3 سنوات ليخدم 130 ألفًا من سكان المحافظة، وحصلنا مؤخرًا على مناقصة لتنفيذ 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في الصعيد والدلتا، بتكلفة استثمارية تصل لنحو مليار جنيه، ونتابع جميع المناقصات الحكومية في مجال تحلية المياه وتنقيتها.

دوت الخليج: الحكومة أعلنت مؤخرًا عن برنامج لتطوير الريف وآخر لتبطين الترع.. هل تعتزم الشركة الدخول فيهما؟

مدور: بالفعل تشارك ماتيتو في خطة الحكومة لتطوير الريف من محطات معالجة مياه الصرف الصحي بما يوفر لسكان تلك القرى بيئة صحية وآمنة وتحقق احتياجات التنمية في هذه القري.

تنفيذ محطة وشبكات معالجة لمياه الصرف الصحي بالعلمين بقيمة 1.5 مليار جنيه

دوت الخليج: كيف تعاملت الشركة مع الإجراءات الاحترازية وهل نجم عن ذلك أي تأخر في أعمال التنفيذ؟

مدور: كشركة تعمل في المياه يعني أن التوقف عن العمل حتى خلال هذه الفترة كان من الأمور المستحيلة فما نقدمه من خدمة تتعلق مباشرة بحياة الناس؛ لذلك وضعنا خطة تتميز بالمرونة في العمل وتقسيم المناوبات بشكل يضمن الاستمرار وفي الوقت نفسه الحفاظ على صحة العاملين والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمرة للمواقع، ولا يمكن إنكار حدوث بعض التراجع في أعمال الشركة يتراوح ما بين 2 إلى 4% لكنها تظل نسبة بسيطة وتدل على قوة الهيكل التنظيمي والإداري لماتيتو في وقت الأزمات.

دوت الخليج: هل تتعاقد الشركة مع كيانات عالمية لإدخال تكنولوجيا جديدة للعمل بها؟ مع من؟

مدور: ماتيتو شركة تقدم الحلول المتكاملة والذكية لإدارة ومعالجة المياه، وبالتالي نحن نعمل على إدخال أحدث تكنولوجيا تنقية وتحلية المياه للحصول على أفضل النتائج وأعلى جودة للمياه طبقًا للمواصفات العالمية، وعادة الشركات في هذا المجال لا تحتكر التكنولوجيا لكنها تتعاون فيما بينها في مجال الدراسات والأبحاث الخاصة بتحسين جودة المياه وتقليل الفقد وتقليل تكلفة التنقية والتحلية لضمان حصول الجميع على مياه صحية وآمنة.

دوت الخليج: بدأت الحكومة عدة إجراءات للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، هل تقدمت الشركة بمقترحات لمساعدة الحكومة في ذلك؟

مدور: في جمهورية مصر العربية، تنفذ شركة ماتيتو العديد من المشروعات في مصر، وهي شريك للحكومة المصرية في مشروعات تنقية المياه، وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الصرف الصحي.

أضاف أن الشركة أنجزت العديد من المشروعات القومية منها محطة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية وهي تعد أكبر محطة من نوعها على مستوى العالم بسعة مليون متر مكعب يوميًّا ومقامة علي مساحة 42 ألف متر مربع بمحافظة الإسماعيلية.

ونوه أن المحطة ستسهم في الحفاظ على موارد المياه الطبيعية من خلال استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة كحل بديل ومستدام لتلبية احتياجات الري لـ70 ألف فدان في سيناء كما ستسهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية في بحيرة التمساح غرب قناة السويس والإنتاج السمكي بالبحيرة حيث إنه كان يتم التخلص من مياه الصرف في البحيرة طوال السنوات الماضية.

وتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية وبالاشتراك مع تحالف شركتي ماتيتو وحسن علام للإنشاءات الذي قام بالأعمال الهندسية والإنشائية والتشغيلية مع مسؤولية إدارة تشغيل وصيانة المحطة لمدة خمس سنوات.

ويعتبر مشروع المحسمة علامة فارقة في ملف الأمن المائي بمصر ويمثل نقلة نوعية في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي من خلال مشاريع بهذا الحجم والسعة بإفريقيا، وتم الانتهاء من المشروع بوقت قياسي في 10 أشهر بدل من 24 شهرًا –مدة التعاقد- وهي مدة قياسية بالنظر إلى ضخامة المحطة ومع تحقيق أكثر من 2.5 مليون ساعة عمل دون إصابات أو وقت ضائع.

وعملت الشركة أيضًا على محطة الجلالة والتي انتهت منها ماتيتو في وقت قياسي، وهي أكبر محطة لتحلية مياه البحر في مصر بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 150 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك بالشراكة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأيضًا محطة مياه اليسر في مدينة الغردقة، وهو من أهم المشاريع نظرًا لكون الغردقة من أكثر المدن السياحية كثافة في عدد السكان.

الهيئة الهندسية وحسن علام وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب أبرز الشركاء في مصر

دوت الخليج: هل هناك مشروعات أخرى انتهت منها الشركة في نفس المجال؟

مدور: تم الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة شرق بورسعيد وهي واحدة من أكبر المحطات في العالم التي تعتمد على استخدام تقنية Ultra-Filtration في تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف م3/يوم، ونعمل كذلك حاليًا في محطة تحلية مياه البحر في منطقة العريش مع أوراسكوم بشمال سيناء والتي ستقوم بتحلية مياه البحر بسعة 100 ألف متر مكعب في اليوم.

دوت الخليج: وماذا عن مجال الصرف الصحي؟

مدور: بالنسبة لمجال الصرف الصحي فشركة ماتيتو تعمل على تصميم وتنفيذ محطة وشبكات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة العلمين الجديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه والتي من المقرر الانتهاء منها أواخر عام 2021، كما نشارك في تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي بعدد من المحافظات المصرية.

دوت الخليج: كم تصل قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة بالفترة الماضية؟

مدور: ماتيتو شركة قطاع خاصة وليست شركة قطاع عام ولذا فجميع التسهيلات والمعلومات المالية تعتبر خاصة.

دوت الخليج: ما قيمة الأعمال المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري؟

مدور: 150 مليون دولار.

دوت الخليج: وما نسبة ما تمثله الأعمال للقطاع الخاص من الإجمالي في مصر؟

مدور: 20%.

دوت الخليج: كم عدد شركات القطاع الخاص التي تتولى الشركة تنفيذ أعمال لها وأبرز الأسماء؟

مدور: الشركة تتولى تنفيذ أعمال لكل من إعمار وبالم جميرة وأوراسكوم للفنادق والتنمية وسيبكو.

دوت الخليج: هل تدرس الشركة دخول مجال الاستثمار العقاري عبر أذرع تابعة على غرار شركات مثل المقاولون العرب وحسن علام وأوراسكوم؟

مدور: لا.