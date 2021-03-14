البورصة تصعد 0.25% .. وسوديك يقفز 4.67% بدعم عرض الدار الإماراتية

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.25%، ليتداول عند مستوى 11289 نقطة، بدعم من مشتريات العرب والأجانب.

وصعد سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك على صدى عرض الاستحواذ المقدم من الدار العقارية الإمارتية بنسبة 4.67% ليصل إلى 17.02 جنيه مقابل 16.26 جنيه بسعر الفتح.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.23%، وأغلق عند مستوى 60.86 جنيه.

بينما هبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.42%، و0.29% على الترتيب.

وسجلت أحجام تداولات البورصة 897.298 مليون جنيه، على 186 شركة من خلال 34.611 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 101 شركة مقابل تراجع 50 في حين لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بمبلغ 7.208 مليون جنيه، منها 6.157 مليون جنيه للمؤسسات، و1.051 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.998 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 6.797 مليون جنيه، مقابل 2.799 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.210 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 3.775 مليون جنيه، مقابل 564.547 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 86.59% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 7.59% والعرب على 5.82% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 27.56% من تعاملات اليوم مقابل 72.43% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.67%، تلاه سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 6.78%، ثم سهم أرواسكوم للتنمية مصر بنسبة 6.05%.

بينما تصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99% بعد رفض المساهم الرئيسي الدخول في مفاوضات مع أكديما للاستحواذ على حصته بالشركة، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء ( ليفت سلاب مصر) بنسبة 9.85%، ثم سهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 9.09%.