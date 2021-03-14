البورصة تعلن تواريخ إنتهاء مهلة التعامل على 20 شركة بنظام القبول الآلي للأوامر

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رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تواريخ انتهاء المهلة المسموح خلالها التعامل على أسهم 20 شركة بنظام القبول الآلي للأوامر.
وشملت قائمة العشرون شركة كلا من :-
وأوضحت البورصة في بيان لها، أن هذا بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2018 ( غير مقيدة بالبورصة المصرية)
وذكرت البورصة أن هذا الإجراء يأتي في إطار المراجعة الدورية للشركات التي يتم التعامل على أسهمها بنظام القبول الألى للأوامر (غير المقيدة بالبورصة المصرية) ونفاذاّ لحكم الفقرة 4 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2018 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 136، والتي تنص على ” ولا يجوز استمرار التداول على الورقة المالية وفقاً لنظام القبول الآلي للأوامر لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ قيدها بنظام الأوامر”.
واستندت على تنفيذ الفقرة الخامسة من ذات القرار والتي تنص على أنه في حالة انتهاء المهلة المسموح للشركة بالتعامل أسهمها بهذا النظام يتم نقلها للتعامل من خلال نظام نقل الملكية.
واعتمدت على تنفيذ البند (و) من المادة (8) من الإجراءات التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (839) لسنة 2018 في 25 يوليو 2018 على انه ” …….بالنسبة للأوراق المالية التي يتم التعامل عليها قبل صدور القرار رقم 94 لسنة 2018 تبدأ هذه المدة من تاريخ العمل بتلك الإجراءات.”
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