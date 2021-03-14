البورصة تعلن تواريخ إنتهاء مهلة التعامل على 20 شركة بنظام القبول الآلي للأوامر

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تواريخ انتهاء المهلة المسموح خلالها التعامل على أسهم 20 شركة بنظام القبول الآلي للأوامر.

وشملت قائمة العشرون شركة كلا من :-

وأوضحت البورصة في بيان لها، أن هذا بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2018 ( غير مقيدة بالبورصة المصرية)

وذكرت البورصة أن هذا الإجراء يأتي في إطار المراجعة الدورية للشركات التي يتم التعامل على أسهمها بنظام القبول الألى للأوامر (غير المقيدة ‏بالبورصة ‏المصرية) ونفاذاّ لحكم الفقرة 4 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ‏‏94 لسنة ‏‏2018 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2018 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 136، والتي تنص على ” ‏ولا يجوز ‏استمرار التداول على الورقة المالية وفقاً لنظام القبول الآلي للأوامر لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ قيدها ‏بنظام ‏الأوامر”.‏

واستندت على تنفيذ الفقرة الخامسة من ذات القرار والتي تنص على أنه في حالة انتهاء المهلة المسموح للشركة بالتعامل أسهمها بهذا النظام يتم ‏نقلها ‏للتعامل من خلال نظام نقل الملكية.‏

واعتمدت على تنفيذ البند (و) من المادة (8) من الإجراءات التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ‏رقم ‏‏(839) لسنة 2018 في 25 يوليو 2018 على انه ” …….بالنسبة للأوراق المالية التي يتم التعامل عليها قبل ‏صدور ‏القرار رقم 94 لسنة 2018 تبدأ هذه المدة من تاريخ العمل بتلك الإجراءات.”‏