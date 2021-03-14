البحرين تخفف إجراءات كورونا مع تراجع الإصابات الجديدة

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سي إن بي سي – خففت البحرين اليوم الأحد بعض الإجراءات التي تفرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك السماح بتناول الطعام داخل المطاعم وإعادة فتح المؤسسات التعليمية للطلاب، مع تراجع حالات الإصابة الجديدة.
قالت وزارة الصحة إن بوسع المطاعم والمقاهي فتح أبوابها لعدد لا يتجاوز 30 شخصا.
وكان العمل في المقاهي والمطاعم قاصرا على بيع الوجبات الجاهزة فقط منذ أواخر يناير.
ومن الممكن إعادة فتح حمامات السباحة والصالات الرياضية اعتبارا من اليوم الأحد، وإن كان ما زال محظورا تجمع أكثر من 30 شخصا في المنازل أو الأماكن الخاصة.
وحث مسؤولو الوزارة السكان على تلقي اللقاح ومواصلة الالتزام بإجراءات مثل التباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي.
وانخفض عدد الإصابات من ذروة بلغت 896 في منتصف فبراير بعد زيادة مطردة منذ ديسمبر.
وسجلت المملكة، التي تتيح للمقيمين والمواطنين أربعة أنواع من اللقاحات، 579 إصابة جديدة اليوم الأحد.
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