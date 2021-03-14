مال وأعمال

القوى العاملة تبحث مع نظيرتها الليبية وضع آليات مشاركة العمالة المصرية في إعمار ليبيا

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دوت الخليج – عقد مسئولون بوزارتي القوي العاملة المصرية والعمل الليبية جلسة مباحثات، بالقاهرة؛ لبحث التعاون المشترك، في إطار قرار مجلس الرئاسي الليبي فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية.

كما ناقش الجانبان الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حالياً .

واتفق الطرفان على الاستمرار في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الالكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على الأعمال كافة، وإعداد التقارير الخاصة بها.

وأيضًا تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين.

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ضم وفد وزارة القوي العاملة: آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والمستشار القانوني للوزارة إيهاب عبد العاطي، وإمام عدوي مستشار الوزير لصندوق الطوارئ ومركز المعلومات.

كما ضم الوفد الليبي: يوسف عبد الله مراد، نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وعماد عمران الزروف مدير مكتب وزير العمل الليبي، وعبد العزيز علي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل الليبي، وسلمى عاشور العباسي، عضو اللجنة، محمد على بروطه، مدير إدارة التشغيل بالوزارة، وأبو بكر علي أبو شناف، مستشار السفارة الليبية بالقاهرة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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