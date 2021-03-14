محافظ جنوب سيناء يطلب مد مهلة تنفيذ عدد من المشروعات السياحية لمدة سنة

دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على أرض المحافظة.

واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات السياحية الجاري إقامتها، وأشار المحافظ إلى معدلات تنفيذ تلك المشروعات، وتداعيات أزمة فيروس كورونا عليها، مطالباً بمد مهلة التنفيذ لهذه المشروعات بما يسمح لأصحابها من الانتهاء منها خلال سنة.

كما تحدث فودة عن المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، استعداداً لعودة الحركة السياحية.

وحول المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي التعليم والثقافة، أوضح محافظ جنوب سيناء أنه تم تدبير ما يزيد على 6 ملايين جنيه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ توسعات في بعض المدارس بالمناطق الجبلية والوديان، وذلك في إطار العمل على إتاحة الخدمات التعليمية لأبناء هذه المناطق، وحتى لا يضطروا إلى الانتقال لمسافات طويلة، مضيفاً أنه تم الموافقة على إنشاء إحدى مدارس النيل بمدينة شرم الشيخ.

وفيما يتعلق بقطاع الثقافة، أشار اللواء خالد فودة إلى أهمية عودة المسرح المكشوف بمدينة الطور لأداء أنشطته الثقافية المتعددة، مشيرا إلى أنه طلب من وزيرة الثقافة سرعة تطويره، وأن المحافظة مستعدة للإسهام بـ 10 ملايين جنيه فى أعمال التطوير.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى المخطط الخاص بتطوير مضمار الهجن بالمحافظة، والجهود التي تتم بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بطرح المنطقة الحرة بمدينة نويبع، وكذا عدد من المشروعات الاستثمارية في عيون موسى، وغيرها من المشروعات الاستثمارية التي تنفيذها على مستوى المحافظة.