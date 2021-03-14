مال وأعمال

رئيس الوزراء يلتقي المستثمرين السعوديين حسن الشربتلي وفهد الشبكشي

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دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع المستثمرين السعوديين: حسن الشربتلي، وفهد الشبكشي، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.

وأكد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة بالمستثمرين كافة الراغبين في التوسع في الاستثمار في السوق المصرية، واستمرار العمل على تذليل جميع المعوقات وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد القومي ويوفر فرص العمل.

وأشار إلى أن مصر بها العديد من الفرص الواعدة التي يمكن الاستفادة منها بصورة مثلى.

وعرض المستثمرون السعوديون خلال الاجتماع تقريرا حول الموقف الراهن للاستثمارات الخاصة بمجموعة الشربتلي السعودية في مصر، وكذا الخطط المستقبلية لزيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في ضوء خبرتها الكبيرة في العمل السوق المصري.

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وأكد حسن الشربتلي استثمار نحو ملياري دولار خلال الـ 15 سنة الأخيرة من عمل الشركة في مصر، كما أن الشركة تعمل على ضخ نحو 2.5 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

ولفت إلى أن السنة التي عانى فيها العالم من جائحة كورونا، نجحت المجموعة في توقيع عقود عدد من المشروعات، منها مشروع بقيمة 500 مليون دولار، كما تستعد لتوقيع عقد آخر بـقيمة 150 مليون دولار، بخلاف العديد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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