جمال نجم: 100 مليار جنيه قيمة مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

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فاروق يوسف – قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن قيمة مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بإطلاقها، تبلغ 100 مليار جنيه.
وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع “برنامج على مسئوليتي”، أن سعر الفاىدة ضمن المبادرة 3%، يتم احتسابها بصورة متناقصة على الرصيد.
وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه ودعم الدولة نحو دعم الفئات محدودي ومتوسطي الدخل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه البنك المركزي المصري ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
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