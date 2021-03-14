جمال نجم: 5.3 تريليون جنيه حجم ودائع البنوك بنهاية 2020

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فاروق يوسف – كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري عن وصول حجم الودائع في البنوك إلى نحو 5.3 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية مع “برنامج على مسئوليتي” :أغلب ودائع البنوك تخص الأفراد، وهذا الارتفاع يعد دليلا على ثقتهم بالقطاع المصرفي”.
وتابع أن البنوك تعطي عوائد مرتفعة على الودائع، كاشفا عن بلوغ حجم العوائد التي صرفتها البنوك عن المدخرات لديها نحو 750 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية.
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