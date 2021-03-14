جمال نجم: 5.3 تريليون جنيه حجم ودائع البنوك بنهاية 2020

فاروق يوسف – كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري عن وصول حجم الودائع في البنوك إلى نحو 5.3 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية مع “برنامج على مسئوليتي” :أغلب ودائع البنوك تخص الأفراد، وهذا الارتفاع يعد دليلا على ثقتهم بالقطاع المصرفي”.

وتابع أن البنوك تعطي عوائد مرتفعة على الودائع، كاشفا عن بلوغ حجم العوائد التي صرفتها البنوك عن المدخرات لديها نحو 750 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية.