أيرلندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

سي إن بي سي – أوقفت أيرلندا مؤقتا اليوم الأحد استخدام اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي تنتجه شركة أسترازينيكا، “بدافع الحذر الشديد”، مشيرة إلى تقارير من وكالة الأدوية النرويجية تتعلق بإصابة بعض من تم تطعيمهم باللقاح بجلطات خطيرة.

وقالت السلطات الصحية في النرويج، أمس السبت، إن ثلاثة من العاملين في قطاع الصحة ممن تلقوا لقاح أسترازينيكا في الآونة الأخيرة يعالجون في المستشفى من نزيف وجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

وأوصت اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالتطعيمات في أيرلندا بوقف استخدام هذا اللقاح مؤقتا إلى أن تتلقي مزيدا من المعلومات من وكالة الأدوية الأوروبية خلال الأيام المقبلة.

وأوقفت السلطات في الدنمرك والنرويج وأيسلندا استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب مشكلات تجلط الدم، بينما توقفت النمسا عن استخدام مجموعة من جرعات هذا اللقاح الأسبوع الماضي أثناء التحقيق في وفاة بسبب اضطرابات تجلط الدم.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن تلك الوقائع نجمت عن التطعيم، وهو رأي مماثل لما ذكرته منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة.

وقالت شركة أسترازينيكا أيضا إنها لم تجد دليلا على زيادة خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة.