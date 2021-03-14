جمال نجم: إعادة هيكلة البنك الزارعي بما يضمن دعم خطط الدولة وتنمية الريف المصري

651 مليون جنيه مديونيات أسقطها البنك عن العملاء

فاروق يوسف – قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه جارٍ العمل على إعادة هيكلة البنك الزراعي بصورة كاملة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن عمليات التطوير شملت البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير شبكات الفروع، ومركزية العمليات، وكذلك الموارد البشرية، وتم استقطاب كوادر محترفة لقيادة البنك، وتم تعيين حوالي 60 موظف.

وتابع أن البنك الزراعي سيتم استخدامه، لدعم خطط الدولة وتنمية الريف المصري، خاصة وأن هناك قفزات في حجم ودائع البنك.

وأشار إلى أن البنك الزراعي أطلق العديد من البرامج والمبادرات المختلفة، منها مبادرة إعفاء من عليه مديونيات من جنيه إلى 25 ألف جنيه بحد أقصى، وقد استفاد منها حوالي 307 ألف عميل، وذلك بإجمالي 651 مليون جنيه.

وذكر أن البنك داعم للعديد من البرامج التنموية حيث يوفر تمويلات بفائدة 5% لصالح أنظمة الري الحديث والطاقة الشمسية، وتطوير ومراز تجميع الألبان ، وإحلال سلسلة القيمة المضافة لتسمين الثروة الحيوانية وبلغت قيمة التمويلات لهذه البرامج حوالي 2.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك 15 ألف عميل استفاد من مبادرة تسمين العجول بفائدة 5%، وكذلك دعم مشروع البتلو بحوالي 3 مليارات جنيه، والتي استفاد منه 19 ألف عميل.