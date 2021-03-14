جمال نجم: إيرادات السياحة لم تقترب من نصف ما سجلته في 2019 بفعل كورونا

فاروق يوسف – قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إيرادات السياحة تأثرت بتداعيات كورونا بصورة جذرية.

وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن قطاع السياحة ليس فقط على الصعيد المحلي، وإنما العالمي أيضًا شهد تراجعًا كبيرًا في الإيرادات.

وأوضح إن إيرادات القطاع سجلت في حدود 12 أو 13 مليار دولار بنهاية عام 2019.

ورفض نجم الكشف عن القيمة الفعلية لإيرادات السياحة، ولكن قال: إنها لم تقترب من نصف ما سجلته خلال عام 2019.

وأشار إلى إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت نحو 28 مليار دولار، وسجلت إيرادات قناة السويس ما يوازي 5 مليارات دولار.