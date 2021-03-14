- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فاروق يوسف – قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إيرادات السياحة تأثرت بتداعيات كورونا بصورة جذرية.
وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن قطاع السياحة ليس فقط على الصعيد المحلي، وإنما العالمي أيضًا شهد تراجعًا كبيرًا في الإيرادات.
وأوضح إن إيرادات القطاع سجلت في حدود 12 أو 13 مليار دولار بنهاية عام 2019.
ورفض نجم الكشف عن القيمة الفعلية لإيرادات السياحة، ولكن قال: إنها لم تقترب من نصف ما سجلته خلال عام 2019.
وأشار إلى إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت نحو 28 مليار دولار، وسجلت إيرادات قناة السويس ما يوازي 5 مليارات دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمال نجم: إيرادات السياحة لم تقترب من نصف ما سجلته في 2019 بفعل كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.