- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي – قال رئيس الوزراء فرنسا جان كاستكس اليوم الأحد إنه لا بد لبلاده أن تفعل كل ما بوسعها لتجنب فرض عزل عام جديد للوقاية من فيروس كورونا مع تنامي الضغوط على المستشفيات.
جاءت تصريحات كاستكس بينما سجلت فرنسا اليوم أكثر من 26 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.
وتقاوم الحكومة الفرنسية حتى الآن الضغوط من بعض خبراء الصحة لفرض عزل عام جديد ثالث في مواجهة زيادة الإصابات.
وفرضت بدلا من ذلك حظر تجول في أنحاء البلاد من السادسة مساء وعزلا عاما في عطلات نهاية الأسبوع في إقليمين بهدف احتواء التفشي مع إلزام مراكز التسوق الكبرى بالإغلاق.
وقال كاستكس في مقابلة “علينا أن نستخدم جميع الأسلحة الممكنة لتجنب فرض عزل عام.. فلنحصل على اللقاحات ونحم أنفسنا ونخضع للاختبارات”.
وأضاف “الوضع لا يتحسن وهناك أعداد أعلى وأعلى من الإصابات والمستشفيات تئن تحت وطأة العدد الكبير من المرضى الذين يتناقص متوسط أعمارهم وليسوا دائما مصابين بأمراض أخرى”.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 26 ألفا و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد انخفاضا من 29 ألفا و759 في اليوم السابق.
وارتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس 140 إلى ما إجماليه 90 ألفا و429 بينهم 65 ألفا و118 في المستشفيات.
وفرنسا سادس أكثر دول العالم إصابة بكورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء فرنسا ينادي بضرورة فعل كل ما يلزم لتجنب عزل عام جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.