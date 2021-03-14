دراسة: لقاح فايزر ضد كورونا منع 94% من الإصابات بدون أعراض

سي إن بي سي – قالت شركة فايزر إن لقاحها ضد كورونا منع 94% من الإصابات بدون أعراض في دراسة جديدة – وهي نتيجة وصفها الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا بأنها “مهمة للغاية”.

ووجدت الدراسة، التي قاست النتائج بعد أسبوعين من الجرعة الثانية، أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 97% على الأقل ضد حالات كوفيد التي ظهرت عليهم أعراض، والاستشفاء والوفيات، وفقًا لشركة فايزر، التي طورت اللقاح مع بيونتيك.

استخدم التحليل البيانات التي تم جمعها بين 17 يناير و 6 مارس، عندما كان لقاح فايزر هو اللقاح الوحيد المتاح في أحد البلدان وعندما كانت السلالة B.1.1.7 الأكثر قابلية للانتقال من المملكة المتحدة هي السلالة السائدة.

وقال بورلا: “الناقلون والمرضى بدون أعراض هم الذين ينشرون المرض بشكل رئيسي”.

وقال: “كنا نتوقع شيئًا جيدًا من حيث الأعراض”، مضيفًا أن الشركة لم تكن تتوقع مثل هذا “العدد الكبير” ضد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

الشخص الذي لا تظهر عليه الأعراض هو الشخص المصاب بكورونا ولكنه لا يعاني من أي أعراض ولا يصاب بها أبدًا إنه يختلف عن مريض لا تظهر عليه أعراض ويصاب لاحقًا بالأعراض.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 50% من انتقال العدوى حدث من أشخاص ليس لديهم أعراض، وفقًا لدراسة في JAMA نُشرت في يناير.