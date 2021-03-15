فرنسا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة و140 وفاة بفيروس كورونا

سي إن بي سي – أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 26 ألفا و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد انخفاضا من 29 ألفا و759 في اليوم السابق.

وارتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس 140 إلى ما إجماليه 90 ألفا و429 بينهم 65 ألفا و118 في المستشفيات.

وفرنسا سادس أكثر دول العالم إصابة بكورونا.