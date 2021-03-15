مجلس إدارة ايجيترانس يعلن موافقته المشروطة على عرض اتش ايه يوتيليتيز

العمل على اختيار إحدى شركات بنوك الاستثمار كمستشار مالي للصفقة

بكر بهجت _ أعلنت شركة ايجيترانس، أن مجلس إدارتها قرر بالإجماع خلال اجتماعه الطارئ أمس، موافقته المشروطة على العرض غير الملزم لصفقة تكامل الأعمال التي تقدمت بها شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى، شركة المرافق الهولندية، والتي تمتلكها كل من مجموعة حسن علام القابضة وشركة تنمية للطاقة بي. في. والمضي قدمًا في الخطوات المترتبة على ذلك.

وقالت المهندسة عبير لهيطه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايجيترانس أنّ “مجلس إدارة ايجيترانس قام بالاطلاع على العرض بكل عناية ومناقشته ومراجعة كافة الجوانب المتعلقة به وقرر بالإجماع أن العرض يستحق المزيد من الدراسة.

وبناءً عليه، ستقوم ايجيترانس بإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة وعمليات التقييم من خلال مستشارين مستقلين، كما سيتواصل مجلس إدارة ايجيترانس مع إدارة إتش ايه يوتيليتيز هولدينج بي.في. خلال الأيام القادمة، للحصول على المزيد من الإيضاحات حول رؤيتهم الاستراتيجية والقيمة الإضافية لهذه الشراكة المقترحة

وشكل التآزر التشغيلي الذي يمكن التوصل إليه إذا ما تمت الصفقة، والأهم من ذلك، كما تقول لهيطه: “التعرف على رؤية الشركة صاحبة العرض للدور المستقبلي للكيان المشترك داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بصورة عامة.

أضافت لهيطه حول أسباب اتخاذ مجلس إدارة الشركة لهذا القرار: “إننا نعمل في قطاع اقتصادي تلعب فيه اقتصاديات الحجم دورًا محوريًا ومتناميًا. وبالإضافة لتآزر العمليات التشغيلية للشركتين نتيجة التكامل الرأسي بينهما والقيمة الإضافية التي تقدمها هذه الصفقة لحملة أسهمنا نتيجة الدخول في قطاع الطاقة النظيفة والمياه المتوقع أن يشهد ازدهارًا كبيرًا، فإنّ هذه الشراكة تتوافق مع استراتيجية ايجيترانس الطموحة في تحقيق التوسع والنمو”.

تجدر الإشارة أنّ ايجيترانس تدرس في الفترة الأخيرة عددًا من فرص الأعمال في المنطقة وخاصة في إفريقيا، انطلاقًا من رغبتها في تنفيذ خطة للتوسع الجغرافي المدروس على مراحل.

ووفقًا لرأي عبير لهيطه فإنّ هذه الشراكة قد تساعد الشركة على الإسراع في تحقيق هذا الهدف من خلال الاستفادة من الخبرات والتواجد الجغرافي الذي تتمتع به اتش ايه يوتيليتيز.

من ناحية أخرى قد تساعد تلك الصفقة ايجيترانس على اقتناص فرص الأعمال الضخمة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصري.

وفي المقابل ستستفيد شركة اتش ايه يوتيليتيز من هذه الشراكة من خلال الدخول في قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي من المنتظر أن يحقق نموًا استثنائيًا خلال السنوات العشر القادمة بدافع من الطلب المتزايد على تلك الحلول والخدمات الحيوية.

وقالت لهيطه: “ستلعب منطقتنا دورًا رئيسيًا في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، كما تتمتع مصر بصورة خاصة بمكانة متميزة تتيح لها اقتناص فرص الأعمال الكبيرة في هذا القطاع خلال المستقبل القريب. إنّ ايجيترانس تتمتع بالريادة في مصر في مجال لوجستيات المشروعات وحلول المستودعات بالإضافة لتميزها أيضًا في مجالات عملها الأخرى داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية.”

وقامت ايجيترانس بتعيين مكتب جرانت ثورنتون كمستشار مالي مستقل ومكتب معتوق وبسيوني وحناوي للمحاماة كمستشار قانوني، كما سيتم تعيين إحدى شركات بنوك الاستثمار كمستشارين ماليين للصفقة.

وتعد الصفقة مشروطة ويتوقف اتمامها على نتائج إجراءات الفحص النافي للجهالة وعمليات التقييم التي سيجريها المستشار المالي المستقل الذي تم تعيينه، بالإضافة للحصول على موافقة حملة أسهم ايجيترانس خلال اجتماع جمعية عمومية غير عادية. وأيضًا بتلقي الموافقات الإجرائية ذات الصلة والوفاء بالشروط المتممة المتعارف عليها.

وقالت الشركة أن هذا البيان لن يكون له أي تأثير على النظرة المستقبلية للعام المالي 2021 كما وردت في التقرير المالي للربع الأخير للعام المالي 2020 والصادر بتاريخ 14 مارس 2021.