إنتاج السيارات التركي يهبط 9.3% في فبراير

_ قال اتحاد صناعة السيارات التركي إن إنتاج قطاع السيارات في البلاد هبط 9.3 بالمئة على أساس سنوي في فبراير إلى 116 ألفا و88 سيارة، وتراجعت الصادرات 14.3 بالمئة إلى 87 ألفا و908 سيارات.

وقال إنه في الفترة من يناير إلى فبراير، تراجع الإنتاج 6.5 بالمئة إلى 222 ألفا و264 سيارة، في حين انخفضت الصادرات 14.1 بالمئة.