مال وأعمال

جلاكسو سميثكلاين ترفض طلب أكديما بإجراء فحص نافي للجهالة على الشركة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين في جلسته المنعقدة أمس، على عدم تمكين العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – أكديما من إجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس رأى بأنه لا يوجد مبرر للموافقة على هذا الطلب.

وأعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، أمس أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – أكديما، أبدت رغبتها في الاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي، في خطاب يوم 10 مارس، وتضمن طلب من أكديما بتمكينها من إجراء الفحص النافي للجهالة على جلاكسو سميثكلاين.

وقالت جلاكسو سميثكلاين، بإنه قد ورد إليها خطاب من المساهم الرئيسي – جلاكسو جروب ليمتد- يفيد أنه في الوقت الحالي يركز جهوده في تحسين واستقرار أوضاع تشغيل جلاكسو سميثكلاين وتوريد الأدوية ومنتجات العناية بالصحة للمرضى.

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وأشارت، إلى أن ذلك جاء في ضوء انتهاء المفاوضات بينه وبين حكمة فارماسيوتيكلز بي.ال.سي، فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على حصته في جلاكسو سميثكلاين والاستثمارات الأخير المتعلقة بصحة المستهلك وتجارة الأدوية في مصر وأنشطة الأدوية في تونس.

ولفتت إلى أن خطاب المساهم الرئيسي أفاد أنه بصدد مراجعة خياراته الاستراتيجية بشأن هذه الاستثمارات، لذلك وبناء على ماسبق فقد أفاد بأنه ليس على استعداد حاليا لبيع حصته في جلاكسو سميثكلاين أو الدخول في مفاوضات مع أي طرف بشأن البيع في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته جريدة دوت الخليج في عددها الصادر صباح الأمس، أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – أكديما مصر، تنوي التقدم بعرض للاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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