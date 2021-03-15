معدل التضخم في السعودية يرتفع 5.2 % خلال فبراير‎

وكالات _ ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال فبراير الماضي بنحو 5.2 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

وبحسب بيانات “الهيئة العامة للإحصاء فقد تصدرت أقسام التبغ والاتصالات الارتفاع بنسبة 13.2 في المائة لكلا منهما، تلاهما قسم الأغذية والمشروبات بارتفاعه 11.2 في المائة.

كما ارتفع قسمي النقل والتعليم 9.8 في المائة و 9.5 في المائة على التوالي، فيما سجلت تجهيزات المنازل والتأثيث ارتفاعا بـ 8.2 في المائة ، ثم المطاعم والمقاهي بنسبة 8 في المائة.

وارتفعت الأقسام الأخرى على النحو التالي : الملابس والأحذية 6.2 في المائة، السلع الشخصية 5.8 في المائة، الترفيه والثقافة 4.7 في المائة، الصحة3 في المائة، وأخيرا السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2.6 في المائة.