سبيد ميديكال تعتمد القيمة العادلة لمستشفي الصفوة التخصصي

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رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال في جلسته المنعقدة أمس، دراسة القيمة العادلة لمستشفي الصفوة الجديدة التخصصي والمعدة بواسطة المستشار المالي المستقل شركة سوليوشن للاستشارات المالية.
وكانت شركة سوليوشن للاستشارات المالية حددت القيمة العادلة لسهم مستشفي الصفوة الجديدة التخصصي عند 725.66 جنيه للسهم وفقًا للبيان المرسل للبورصة في 3 مارس الجاري.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على اعتماد تقرير مراقب الحسابات والخاص بدراسة القيمة العادلة لسهم مستشفي الصفوة الجديدة التخصصى.
وكان مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال قد وافق في 6 فبراير الماضي، على السير بإجراءات الاستحواذ على أسهم مستشفي الصفوة الجديدة التخصصي والبالغ قيمتها الإجمالية 185 مليون جنيه.
وذكرت أن الصفقة سوف تتم من خلال مستشفيات سبيد( المملوكة لسبيد ميديكال بنسبة 80.35%) بنسبة 50% + سهم بقيمة 92.5 مليون جنيه، وسوف يتم تمويلها بموجب عقد ائتمان مع شركة هيرميس للتأجير التمويلي.
وأعلنت شركة سبيد ميديكال أن صفقة الاستحواذ ستتم بالتحالف مع برايم للخدمات الطبية ( والتي تمتلك بها 30% من أسهمها)، بنسبة 4.4% من الصفقة بقيمة 8.3 مليون جنيه.
وذكرت سبيد ميديكال أن باقي قيمة الصفقة بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب تدير حصصهم فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول.
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