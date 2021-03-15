مال وأعمال

سبيد ميديكال تعتمد القيمة العادلة لمستشفي الصفوة التخصصي

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رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال في جلسته المنعقدة أمس، دراسة القيمة العادلة لمستشفي الصفوة الجديدة التخصصي والمعدة بواسطة المستشار المالي المستقل شركة سوليوشن للاستشارات المالية.

وكانت شركة سوليوشن للاستشارات المالية حددت القيمة العادلة لسهم مستشفي الصفوة الجديدة التخصصي عند 725.66 جنيه للسهم وفقًا للبيان المرسل للبورصة في 3 مارس الجاري.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على اعتماد تقرير مراقب الحسابات والخاص بدراسة القيمة العادلة لسهم مستشفي الصفوة الجديدة التخصصى.

وكان مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال قد وافق في 6 فبراير الماضي، على السير بإجراءات الاستحواذ على أسهم مستشفي الصفوة الجديدة التخصصي والبالغ قيمتها الإجمالية 185 مليون جنيه.

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وذكرت أن الصفقة سوف تتم من خلال مستشفيات سبيد( المملوكة لسبيد ميديكال بنسبة 80.35%) بنسبة 50% + سهم بقيمة 92.5 مليون جنيه، وسوف يتم تمويلها بموجب عقد ائتمان مع شركة هيرميس للتأجير التمويلي.

وأعلنت شركة سبيد ميديكال أن صفقة الاستحواذ ستتم بالتحالف مع برايم للخدمات الطبية ( والتي تمتلك بها 30% من أسهمها)، بنسبة 4.4% من الصفقة بقيمة 8.3 مليون جنيه.

وذكرت سبيد ميديكال أن باقي قيمة الصفقة بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب تدير حصصهم فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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