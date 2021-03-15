مدينة نصر: تأجيل دعوى العقارية للبنوك الوطنية ضد الشركة إلى 16 مايو القادم

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن تأجيل نظر الدعوى المقامة من الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ضدها، للمطالبة بمبلغ وقدره 24.831 مليون جنيه بزعم أنه يمثل مستحقاتها عن مشروع إنشاء عدد 32 عمار بمدينة 6 أكتوبر.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المحكمة قررت النظر في الدعوى رقم 4572 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة، في جلسة 16 مايو القادم.

وفي 10 سبتمبر الماضي، قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الدعوى متداولة أمام محكمة أول درجة ولم تصدر فيها أحكام قطعية أو تمهيدية وتفتقر لأي أساس قانوني أو تعاقدي أو واقعي.

وستقوم مدينة نصر للإسكان بالرد على هذا الإدعاء أمام هيئة المحكمة لإخلال الشركة المدعية بالالتزامات الملقاة على عاتقها بعقدي المقاولة المبرمين معها عام 2016.

وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في التعويض على الإضرار التي لحقت بها من جراء إخلال الشركة المذكورة بالتزاماتها التعاقدية ولإساءتها استعمال حق التقاضي.