شركة Ecovis Egypt تطرح ثلاث بدائل أمام نايل سيتي لتوفيق أوضاعها بالبورصة

رنا ممدوح _ وضعت شركة Ecovis Egypt ثلاث بدائل أمام مجلس إدارة شركة نايل سيتي للاستثمار لتوفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن البديل الأول تضمن أن يقوم المساهمين الرئيسيين ومجموعتهم المرتبطة بالإتفاق على بيع 10% على الأقل من أسهمهم للغير بالبورصة.

وينتج عن ذلك وفقا للتقرير المقدم من الاستشاري – شركة Ecovis- والذي استعرضه مجلس الإدارة بجلسته أمس، زيادة عدد المساهمين وزيادة نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة.

واعتمدت في البديل الثاني على زيادة رأسمال الشركة للمساهمين القدامي، وذلك بأن يتم دعوتهم للاكتتاب في زيادة رأس المال مع قيام المساهمين الرئيسيين ببيع حق الاكتتاب، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد المساهمين وإرتفاع نسبة التداول الحر بالبورصة، ويجب مراعاة أن تكون الزيادة بنسبة 10% على الأقل من رأسمال الشركة بعد الزيادة.

وشمل البديل الثالث على زيادة رأس المال بالقيمة العادلة التي يتم تحديدها بواسطة مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لمساهمين جدد بطرح خاص يكون له شروط محددة كوضع حد أقصى لإكتتاب المستثمر الجديد بما يحقق توسيع قاعدة الملكية وتحقيق سيولة للسهم وإستيفاء الشرطين المفقودين لإستمرار القيد، على أن يتخذ قرار الزيادة بالجمعية العامة غير العادية بعد إسقاط حقوق الأولوية عن المساهمين القدامى.

ووافق مجلس الإدارة على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في الثلاث بدائل المطروحة من الاستشاري.

وفوض المجلس محمد أبو اليزيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأسامة دانيا عضو المجلس في إختيار مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم.