جي دي هولدينج تستهدف رفع استثماراتها بالعاصمة الإدارية إلى 12 مليار جنيه

تستهدف شركة جي دي هولدنج رفع استثماراتها بالعاصمة الإدارية إلى 12 مليار جنيه خلال 2021، عبر تنمية مجموعة من المشروعات بالمدينة وزيادة محفظتها من الأراضي.

وفي بيان للشركة، قال الدكتور أحمد العتر رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تستهدف تنمية مجموعة من المشروعات بالعاصمة الإدارية، بإجمالي نحو 10 مشروعات خلال العام الجارى، مع خطة كبيرة للحصول على مزيد من الأراضي ومن المتوقع أن تصل إلى ما بين 15 مشروعا و 18 مشروعا.

وأضاف أن استثمارات أول مشروعات الشركة بالعاصمة تصل إلى 4 مليارات جنيه، بمشروع “JD TOWER 10” وهو أول برج تجاري إداري طبى بمنطقة الدون تاون، انتهت الشركة من بيع المشروع الأول خلال 10 أيام فقط من طرحه.

وتابع أن ذلك دفع الشركة لزيادة استثماراتها بطرح المشروع الثاني وهو “JD TWIN TOWERS ” وهو مشروع ضخم عبارة عن برجين متشابهين يتكونان من 14 دورا على النهر الأخضر، واستطاعت الشركة بيع 80% من الوحدات الإدارية وتم بيع الوحدات الطبية بالكامل.

وأضاف أن الشركة تضع حاليا تصورا مبدئيا لمشروع جديد بالعاصمة لإقامة برج بارتفاع 80 دورا وهو برج مقابل للبرج الأيقونى بالمدينة، ومن المخطط اغن تسوق الشركة للمشروع محليا وعالميا، حيث يتم الآن وضع التصميمات المبدئية للمشروع مع المكاتب العالمية منها مكتب زاها حديد ومكتب دار الهندسة.

وكشف أن الشركة تخطط لطرح مشروعات جديدة بالمدينة بمنطقة الداون تاون بالقرب من مسار المونوريل ومنطقة البرج الأيقونى ومنطقة بالإضافة إلى منطقة المال والأعمال، موضحا أن الشركة رغم حداثتها إلا أن الخبرة المتراكمة لمجلس إدارتها فى السوق ساهم في توسيع استثماراتها لترتفع من 4 مليارات جنيه بمشروع واحد إلى 12 مليار جنيه بعدة مشروعات ستطرحها خلال العام الجارى.

وتأسست شركة جى دى هولدنج مؤخرا بالشراكة بين شركتى جبال للتطوير وشركة أبو ظبى الوطنية للاستثمار فى العاصمة الإدارية.