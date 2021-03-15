أرباح أجيليتي الكويتية تتقلص 52% بضغط من تأثيرات كورونا وسحب أرض أمغرة

دوت الخليج – تقلصت أرباح شركة أجيليتي للمخازن العمومية، المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، بنحو 52.1% على أساس سنوي بنهاية عام 2020، مسجلة 41.58 مليون دينار ” تعادل 137.81 مليون دولار”، من 86.76 مليون دينار “تعادل 287.56 مليون دولار” العام السابق.

وعزت الشركة تراجع أرباحها خلال العام الماضي إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على بعض قطاعات الشركة، بالإضافة إلى تسجيل خسارة بقيمة 28 مليون دينار مقابل أرض أمغرة محل الخلاف مع وزارة التجارة الكويتية.

وارتفعت إيرادات التشغيلي الإجمالية للشركة بنحو 2.7% العام الماضي لتصل 1.62 مليار دينار، من 1.58 مليار دينار في عام 2019، كما ارتفع إجمالي حقوق مساهمي أجيليتي 3.9% إلى 1.143 مليار دينار ، من 1.1 مليار دينار في عام 2019.

وأوصى مجلس إدارة أجيليتي للمخازن العمومية في اجتماعه الذي انعقد أمس الأحد، بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة أيضا بتوزيع أسهم منحة مجانية عن العام الماضي بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم، على أن تخضع تلك التوصية لموافقة عمومية الشركة والجهات المختصة.