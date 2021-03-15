البورصة تتجاهل مبيعات المؤسسات وتصعد 0.21% بالتعاملات الصباحية

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.21%، ليتداول عند مستوى 11313 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.21%، ليتداول عند مستوى 60.99 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.15%، و 0.15% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 185.641 مليون جنيه على 151 شركة من خلال 6.144 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 55 شركة مقابل ارتفاع 40 في حين لم تتغير أسعار 56.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بمبلغ 7.762 مليون جنيه، منها 6.003 مليون جنيه للمؤسسات، و1.758 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 5.457 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 27.751 مليون جنيه، مقابل 22.294 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.305 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 6.636 مليون جنيه، مقابل 4.331 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.27%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 5.34%، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 5.15%.

بينما تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.60%، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 4.03%، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 3.57%.