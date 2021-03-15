البنك المركزي المصري: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 29.6 مليار دولار في 2020 بزيادة 10.5%

دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام جائحة كورونا – 2020 ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بقيمة 2.8 مليار دولار.

وأشار المركزي في بيان، إلى تسجيل تحويلات المصريين في الخارج نحو 29.6مليار دولار بنهاية 2020، مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال 2019.

كما كشف عن ارتفاع التحويلات خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.