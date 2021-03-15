مؤشرات بورصة الكويت ترتفع جماعيا بدعم 6 قطاعات تصدرها النفط والغاز

فهد حسين – أغلقت مؤشرات بورصة الكويت على ارتفاع جماعي بختام تداولات اليوم الاثنين، بدعم من صعود 6 قطاعات تصدرها النفط والغاز، رغم انخفاض السيولة وحجم التداولات.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.05% إلى مستوى 6299.32 نقطة، كما صعد مؤشرا الرئيسي و”رئيسي 50″ بنحو 0.30% و0.32% على التوالي، ليصعد مؤشر السوق العام بنحو 0.11% رابحا 6.57 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 5755.75 نقطة بختام التداولات.

وانخفضت السيولة المتداولة في جلسة اليوم إلى 40.64 مليون دينار من 46.87 مليون دينار في الجلسة السابقة، كما تقلص حجم التداولات إلى 188.15 مليون سهما من 225.61 مليون سهم في جلسة الأحد.

وشهد سهم “بيتك” أعلى سيولة متداولة في السوق بقيمة 6.6 مليون دينار ، فيما كان سهم “ايفا” الأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغت 23.9 مليون سهما.

بالنسبة لأداء الأسهم المُدرجة، تصدر “كفيك” القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 12.23%، بينما جاء سهم “تحصيلات” على رأس القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 13.91%.

وعلى مستوى قطاعات السوق، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات بقيادة النفط والغاز الذي صعد 4.26% تلاه الصناعية بنسبة 0.99%، فيما تراجعت 4 قطاعات تصدرها الخدمات الاستهلاكية منخفضا بنسبة 0.54%، وسط استقرار قطاعي التكنولوجيا ومنافع.