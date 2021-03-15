العربية: البنك المركزي المصري المصري يطلق التسوية اليومية لتعاملات الأفراد بالدولار في أبريل

العربية نت _ قال نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، رامي أبو النجا إنه سيتم إطلاق نظام لتسوية تعاملات الأفراد بالدولار الأمريكي في اليوم ذاته أبريل المقبل، وذلك بعد إعلانه تدشين نظام التسوية اللحظية بين البنوك المصرية بالعملات الأجنبية اعتبارا من 22 من الشهر الجاري.

وأضاف أبو النجا في حديثه للعربية أن التسوية خلال اليوم الواحد تتم حاليا بالجنيه المصري، وستبدأ التسوية خلال اليوم الواحد بالدولار في أول أبريل، وسيتبعها اليورو.

كما سيتم استخدام النظام الجديد لتسوية الشيكات بالنقد الأجنبي، وهو من شأنه أن يقلل التكلفة على العملاء الأفراد، وفقا لأبو النجا.

وأوضح أن نظام تسوية تعاملات الأفراد الجديد الذي سيتم إطلاق في أبريل سيستخدم نفس المنصة التي ستستخدمها البنوك بدءا من 22 من الشهر الجاري لتسوية التعاملات بالعملة الأجنبية.

وأوضح أن نظام التسوية الذي كانت تعمل به النبوك المصر

وتابع: “المنصة ستكون أكثر تقدما. ستخفض التكلفة بنسبة 80%.. وهناك 70 مليار سيتم تنفيذها من خلالها”.