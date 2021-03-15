إطلاق منصة نادي الاستثمار خلال فاعليات معرض ذا ريل جيت

تنظم شركة إيه سي جي سي بي إي بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولى للعقار وشركة نيو كونسبت للاستثمار “نادى الاستثمار” والذي يعد أول منصة رقمية لتداول الاستثمارات في مجالات متعددة على مستوى الشرق الأوسط، كأحد الفعاليات التي يقدمها معرض “ذا ريل جيت”.

وقال بيان الشركة، إن إطلاق هذه المنصة ذات الأهمية الكبيرة مواكبة لما تشهده الدولة المصرية من طفرة غير مسبوقة فى التنمية العمرانية، ومن هذا المنطلق ومن مسؤولية القطاع الخاص تمت الدعوة لاستضافة نادى الاستثمار لتقام فعالياته داخل معرض “ذا ريل جيت” أكبر حدث يشهده قطاع الاستثمار العقاري خلال العام الجاري.

وسيقام معرض ذا ريل جيت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 25 – 27 مارس 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية.

وسيقدم النادي للمستثمرين المحليين والعالميين ملفات الاستثمار العقارى فى مصر لأول مرة بمعايير دولية تتناسب احتياجات و لغة المتخصصين.

تضم منصة “نادى الاستثمار” عدد كبير من الاستشاريين الدوليين حيث تسهم في عرض عدد ضخم من مشاريع الدولة والقطاع الخاص بأسلوب احترافي مما يعطي دفعة كبيرة للسوق المحلى تهدف إلى تحويل مصر إلى سوق عقارى دولى منافس يراه المتخصصين وصناديق الاستثمار العالمية في صورته الحقيقية مما يعزز تدفق وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد القومي.

وقال أحمد غزي رئيس شركة ACG-ITF شركاء تنظيم المعرض، إن “نادى الاستثمار” يوفر البيئة التنفيذية اللازمة لرواد التطوير العقاري والمستثمرين للتواصل، وتقوية العلاقات القائمة، وإقامة علاقات جديدة، من خلال الحضور القوى لممثلي الحكومة، داخل النادي، لعرض الفرص الاستثمارية في مصر، وما تقدمه الحكومة من حوافز ومحفزات لجذب المستثمرين الأجانب، في اتصال مباشر بين الحكومة وعدد كبير من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى العروض المقدمة من شركات القطاع الخاص ليصبح “ذا ريل جيت” أول منصة حقيقية لتشكيل الأطر الناجحة للاستثمارات والشراكات في مجال العقارات وغيرها من المجالات الخاصة بالاستثمار”.

وأضاف غزي أن مكتب الاتحاد الدولي للعقار يعتبر الشريك الرئيسي لمعرض “ذا ريل جيت” في ترويج ملفات الاستثمار التي يتم مناقشتها بنادي الاستثمار على مكاتب الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي FIBCI بأكثر من 40 دولة حول العالم، موضحا أن مصر كانت انضمت إلى عضوية الاتحاد الدولي للعقار منذ عام 2016.

وسيشارك في فعاليات نادي الاستثمار بمعرض “ذا ريل جيت” نحو 25 خبيراً استشارياً دولياً ومستثمرين أجانب.

يقوم بتنظيم معرض “ذا ريل جيت” شركة ACG-CBE وهي تحالف يضم كل من شركة ACG-ITF العريقة بقطاع المعارض الدولية المتخصصة في مصر وشركة “كولدويل بانكر” الشركة الرائدة في مجال الاستشارات.

ويضم المعرض أكثر من 38 عارضاً منها سوديك، وإعمار مصر، وبالم هيلز، وماونتن فيو، ومصر إيطاليا العقارية ، وصروح للتطوير العقاري، ولاند مارك للتطوير العقاري، وآكام مصر للتطوير العقاري، التعمير العربية ، الأهلي صبور للتنمية العقارية، وإنرشيا العقارية، وأورا ديفلوبرز ، وبري ديفيلوبمنتس.

كما يشارك في المعرض شركات تطوير مصر، وخزام للتطوير العقارى، وذا ووتر واى للتطوير العقارى ، وفاوندرز، والبروج، وكريو للتطوير العقاري، وليفينج ياردز للتطوير العقاري، ومراكز للاستثمار العقاري، ونيو سيتى للتنمية العقارية، وغيرها.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع إطلاق 40 مشروعاً عقارياً جديداً من خلال المعرض.