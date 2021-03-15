ارتفاع جماعي لأسواق المال الإماراتية بدعم الأداء الإيجابي لقطاعات الاستثمار والبنوك والصناعة

فهد حسين – سيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الاثنين، ليرتفع سوق دبي 0.92% مدعوما بصعود 6 قطاعات تصدرها الاستثمار والبنوك، كما وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.42% مدعوما بارتفاع 7 قطاعات على رأسها الصناعة والبنوك.

أنهى سوق دبي المالي تداولات اليوم الاثنين رابحا 24.02 نقطة ارتفع بهم 0.92% إلى مستوى 2624.33 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاعا الاستثمار والبنوك.

وبلغت السيولة المتداولة في السوق نحو 372.4 مليون درهم، على حجم تداولات 221.4 مليون سهما عبر 2978 صفقة.

واستقر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي عند نفس مستواه المسجل أمس بقيمة 355.848 مليار درهم.

وخالف قطاعا البنوك والنقل ارتفاع غالبية قطاعات السوق بتراجعهما 20% و0.04% على الترتيب، كما قاد قطاع الاستثمار والخدمات صعود 6 قطاعات في السوق بارتفاعه 2.25% تلاه الخدمات صاعدا 2.15% ثم العقارات بنسبة 1.88%، فيما استقر قطاع الصناعة عن مستوى الجلسة السابقة.

كما تصدر سهم “دار التكافل” قائمة من 17 سهما حققوا أرباح بختام الجلسة مرتفعا 3.44%، فيما جاء سهم “الصناعات والطنية القابضة” على رأس الأسهم الـ10 الخاسرين بعد تراجعه 9.83%، فيما استقرت 8 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم “gulfa- invest” الأنشط خلال التداولات بسيولة بلغت 114.78 مليون درهم، واستحوذ سهم “أمانات” على أكبر حجم من التداولات بلغ 46.12 مليون سهما.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي تداولات اليوم الاثنين، مرتفعا 0.42%، لينهى تداولات اليوم عند مستوى 5707.83 نقطة.

وشهدت الجلسة التداول على 141.34 مليون سهما بسيولة قيمتها 840.84 مليون درهم.

وارتفعت 7 قطاعات بقيادة الصناعة والبنوك بعد صعودهما بنسبة 1.9% و0.96% بالترتيب، فيما تراجع قطاعي العقارات والسلع بنسبة 0.54% و0.14% بالترتيب.

وحقق رأس المال السوقي لأبوظبي مكاسب بقيمة 3.336 مليار درهم بختام جلسة اليوم، بارتفاع رأس المال السوقي إلى 805.019 مليار درهم من 801.683 مليار درهم بختام التداولات.

وكان سهم أبوظبي الأول الذي ارتفع 0.83% الأنشط في السيولة المتداولة والتي بلغت 272.59 مليون درهم، فيما تصدر سهم “DANA” قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالكميات بعد تداول 24.55 مليون سهما من أسهمه خلال الجلسة.

وتصدر سهم”جلفار” قائمة الأسهم الـ16 الرابحين مرتفعا 6.56%، فيما جاء سهم “BILDCO” على رأس الخاسرين الـ11 بتراجعه 3.85% بختام تداولات اليوم الاثنين، كما استقرت 5 أسهم عند نفس مستويات أسعار الجلسة السابقة.