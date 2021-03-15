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نهائيات كأس مكادي هايتس لكرة القدم للرجال والسيدات تنطلق الأسبوع المقبل

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تشهد مدينة مكادي هايتس، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر في خليج مكادي بالبحر الأحمر، تصفيات الدور نصف النهائي والنهائي لكأس مكادي هايتس لكرة القدم للرجال والسيدات.

ووفق بيان شركة أوراسكوم، فإن البطولة تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة بهدف التنشيط والترويج السياحي والرياضي في مصر، وذلك في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

تضم البطولة أكثر من 30 فريق للرجال و10 فريق للسيدات، حيث يشارك أكثر من 400 لاعب ولاعبة تبدأ أعمارهم من سن 18 عاماً. وبدأت مباريات البطولة بنادي الجزيرة بالقاهرة في الفترة من 27 إلى 28 فبراير الماضي، وبنادي المعادي في الفترة من 12 إلى 13 مارس الجاري.

وستجرى تصفيات الدور نصف النهائي والنهائي في مدينة مكادي هايتس في الفترة من 18 إلى 20 مارس بحضور ممثلين من وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة.

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ومن المقرر أن تلتقي الفرق الفائزة في البطولة بفريق يضم عدد من المشاهير من الفنانين ولاعبي كرة القدم في مباراة ودية، إلى جانب تكريم الفائزين وسط أجواء احتفالية.

وأكد تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس على اور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، في رعاية هذه البطولة وتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الأندية الكبيرة التي استقبلت ملاعبها الأدوار التمهيدية من البطولة.

وأضاف: “تمتلك مدينة مكادى هايتس كافة الإمكانيات والتجهيزات من بنية تحتية ومساحات شاسعة وخدمات، إضافة إلى وسائل الترفيه المختلفة، لإقامة الفعاليات الرياضية والأحداث المختلفة التي تهدف إلى تنشيط السياحة”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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