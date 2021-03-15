البنوك التجارية والخدمات ترتفع بمؤشر بورصة البحرين هامشيا

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فهد حسين – أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تداولات اليوم الاثنين مرتفعا 0.01% بعد تراجعه بنحو 0.53% الجلسة السابقة، ليصعد إلى 1461.7 نقطة، بدعم من صعود قطاعا البنوك التجارية والخدمات وزيادة السيولة وحجم التداول.
وزاد حجم التداولات إلى 2.3 مليون سهما من 1.43 مليون سهم الجلسة السابقة، وتضاعفت قيمة السيولة لتصل 6.14 مليون دينار “تعادل 16.19 مليون دولار” من 466.25 ألف دينار “تعادل 1.23 مليون دولار” في الجلسة السابقة.
وسجل رأس المال السوقي مكاسب بنحو 17 مليون دينار “تعادل 44.82 مليون دولار” بارتفاعه إلى 9.149 مليار دينار “تعادل 24.12 مليار دولار” بختام التداولات، من 9.132 مليار دينار “تعادل 24.075 مليار دولار” بإغلاق الجلسة السابقة.
وأنهت قطاعات السوق جلسة اليوم، على تباين ليرتفع قطاع البنوك التجارية والخدمات بنسبة 10.52% و 1.63% بالترتيب، ويتراجع قطاعا الصناعة و الخدمات بنسبة 15.71% و0.46% على التوالي، وسط استقرار التأمين والفنادق والسياحة.
وكان سهم “الإثمار القابضة” أكبر الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 10.17%، فيما تصدر “ألمونيوم البحرين” قائمة الخاسرين بتراجعه 1.83%.
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