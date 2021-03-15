أسعار الذهب ترتفع بدعم رهانات التضخم مع قرب اجتماع المركزي الأمريكي

_ ارتفع الذهب يوم الاثنين بسبب احتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ألقت بظلالها على مكاسب المعدن قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي).

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1729.12 دولار للأوقية بحلول الساعة 1014 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1727.70 دولار.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليصبح قانونا الأسبوع الماضي.

وينظر بعض المستثمرين إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي يمكن أن يتبع إجراءات التحفيز، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ينال من جاذبية هذه السلعة التي لا تدر عائدا.

بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها فيما يزيد على عام، في حين ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي.

ينتظر المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي على مدى يومين هذا الأسبوع وما سيتمخض عنه من تصريحات لصانعي السياسات بشأن ارتفاع عوائد السندات في الآونة الأخيرة والمخاوف من زيادة التضخم والتوقعات الاقتصادية.

كما يعقد بنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعات يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة لتصل إلى 26.07 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2374.17 دولار وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1213.22 دولار.