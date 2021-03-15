آرابيا انفستمنتس تشترك في زيادة رأسمال يو اي فاينانس بمبلغ 20 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة آرابيا انفستمنتس هولدنج في جلسته المنعقدة أمس، على الاشتراك في زيادة رأسمال شركة يو اي فاينانس – إحدى شركاتها التابعة المملوكة لها بنسبة 99.99%- بقيمة 20 مليون جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على دراسة الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات مع تفصيل دراسة الحصول على توكيل إحدى الشركات المنتجة خلال التنفيذ.

الجدير بالذكر، أن شركة آرابيا إنفستمنتس هولدنج، باعت كامل أسهم الخزينة في منتصف يناير الماضي والبالغ عددها 67.5 مليون سهم مقابل 46.5 مليون جنيه، معلنة أنها تعتزم استثمار حصيلة البيع لتمويل خطة التوسعات التي تتبناها خاصة التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتستهدف الشركة توجيه حصيلة البيع لتمويل جانب من الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للمجموعة والتي من أبرز ملامحها دمج الاستثمارات المتشابهة تحت كيانين قانونيين أحدهما للأنشطة المالية غير المصرفية والأخر للاستثمارات التقليدية.