المركزي الإماراتي: السيولة الإجمالية للبنوك عادت لمستويات ما قبل كورونا

دوت الخليج – قال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة حققت نتائج ايجابية على القطاع المصرفي والاقتصاد الإماراتي بشكل عام.

وأضاف محافظ المركزي الإماراتي خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الأول للعام 2021 مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في الدولة، أن إطلاق الحزمة التحفيزية جاء في التوقيت المثالي لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض.

وأشار المحافظ والرؤساء التنفيذيون للبنوك الإماراتية، إلى أن السيولة الإجمالية للنظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وكشف أن مسحوبات البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي قّدمتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة بلغت نحو22 مليار درهم في مارس 2021، بانخفاض عن الحد الأقصى للسحب البالغ حوالي 44 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2020، بما يتوافق مع برنامج تأجيل الدفعات.

وأشار بيان المركزي الإماراتي، إلى استفادة أكثر من 320 ألف عميل مصرفي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة من خطة الدعم منذ إطلاقها، كما بلغ العدد الحالي لعملاء البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألفا.

وأشار المركزي، إلى أن أجندة الاجتماع ركزت على مناقشة فعّالية خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجهة في الحّد من تداعيات جائحة كوفيد-19 .

وتباحث المحافظ مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك المسائل ذات التأثير على القطاع المصرفي، بما فيها استراتيجية التحول من أسعار الفائدة بين البنوك “إيبور” إلى أسعار الفائدة المرجعيّة.

كما شمل الاجتماع مناقشة دور النظام المصرفي في دعم تعافي الاقتصاد الوطني خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19، بحسب البيان.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي: “لقد استطعنا معا تمهيد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الإماراتي من تداعيات جائحة كوفيد-19. وتشير التوقعات إلى تعافي اقتصاد الدولة في عام 2021 وإلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.5%”.

وأكد المحافظ: على استمرار المصرف المركزي في رصد تطّورات الاقتصاد والأسواق عن كثب لدولة الإمارات وعلى مستوى العالم.

وأشار إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة تعتبر برنامجا شاملا يغطي كافة الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19 .

وقد أعلن المصرف المركزي في شهر نوفمبر الماضي عن تمديد فترة تطبيق تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية وبرنامج تأجيل القروض ضمن إطار خطة الدعم، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2021 ،إضافة إلى سائر الإجراءات الرئيسية التي يستمّر اعتمادها خلال العام 2021.