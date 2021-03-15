البورصة تتراجع إلى 11222 نقطة بضغط من مبيعات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ امتصت القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب مكاسب البورصة الصباحية ودفعتها للتراجع في ختام تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11222 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.6%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.67%، وأغلق عند مستوى 61.27 جنيه.

وهبط كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.71% و 2.25% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.124.407 مليار جنيه على 191 شركة من خلال 40.9 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 142 شركة مقابل تراجع 21 في حين لم تتغير أسعار 28.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بمبلغ 7.680 مليون جنيه، منها 6.767 مليون جنيه للمؤسسات، و913.382 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بمبلغ 26.464 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 31.184 مليون جنيه، مقابل 4.719 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 34.145 مليون جنيه، منها 21.497 مليون جنيه للمؤسسات، و12.647 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 82.29% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 10.71% والعرب على 7% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 29.55% من تعاملات اليوم مقابل 70.44% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم سبيد ميديكال قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.62%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 6.52%، ثم سهم العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري – باندا” بنسبة 4.59%.

بينما تصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر – بنسبة 9.60%، ثم سهم اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 8.91%.