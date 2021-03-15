رئيس وزراء بريطانيا: لقاح أسترازينيكا آمن نحن واثقون من ذلك

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سي إن بي سي _ قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم الاثنين إن لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 آمن والحكومة على ثقة تامة بشأن استخدامه في حملة التطعيم.
ورد على سؤال عما إذا كان يمكنه طمأنة الناس بشأن سلامة اللقاح قائلا “نعم، يمكنني ذلك”.
وأضاف أن هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا لديها “بعضا من أكثر المراقبين صرامة وخبرة في العالم. وهم لا يرون داعيا على الإطلاق لوقف برنامج التطعيم”.
وتابع “لذلك فنحن ما زلنا على ثقة تامة بشأن البرنامج وعظيم أن نراه يمضي قدما بهذه السرعة في مختلف أرجاء بريطانيا”.
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