بالم هيلز تعتزم إطلاق مجموعة مدارس بالتعاون مع Inspired Education

رنا ممدوح _ تعتزم شركة بالم هيلز للتعمير إطلاق مجموعة مدارس بالتعاون مع مؤسسة Inspired Education.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إنها تعتزم إطلاق أول مدرسة كينجز سكول بمشروع ذا كراون في غرب القاهرة، لتمثل طفرة جديدة في التعليم المدرسى الدولي في مصر.

وأشارت إلى أن المدرسة ستكون جزءا من مجموعة مدارس Inspired Education ، التي تقدم تعليمها إلى 50 ألف طالب في خمس قارات، وستقوم بتقديم منهجا بريطانيا، يكون بمثابة طفرة حقيقية في اختيار التعليم في مصر.

ووفقا للبيان، فتستهدف مؤسسة إنسبيرد للتعليم افتتاح أربعة مدارس كينجز سكول في مصر، حيث تنطلق أول مدرسة في مشروع ذا كراون ببالم هيلز أكتوبر اعتبارا من شهر سبتمبر عام 2022.

وأضافت، بأنه سيتم افتتاح المدرسة الثانية في بالم هيلز الإسكندرية، أما الثالثة فمن المستهدف اطلاقها في مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة، والأخيرة في مدينة باديا بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت أنه من المقرر أن تقام مدرسة كينجز سكول على مساحة 40 ألف متر مربع وستضم ملعب كرة قدم ومضمار للجري بطول 400 متر وملاعب لكرة التنس والسلة كذلك قاعة اجتماعية للعروض الفنية والمسرحية وكافة الأنشطة المختلفة وحمام سباحة ومختبرات علمية ونادي رياضي ومبني مخصص للتعليم المبكر وقاعات متعددة الأغراض.

وذكرت بأنه سيتم الانتهاء من كافة الإنشاءات والمباني لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب بدء من مرحلة ما قبل الحضانة وحتى مرحلة Y12 اعتبارا من شهر سبتمبر عام 2022.

وصرح ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنفيذية شركة بالم هيلز للتعمير قائلاً:” أنا سعيد للغاية بشراكتنا مع مؤسسة إنسبيرد للتعليم لافتتاح مجموعة مدارس كينجز سكول، حيث تمتلك المجموعة بعض من أفضل المدارس الأكاديمية أداءا على مستوى العالم ويسعدنا إنشاء مثل هذه المدارس في مشاريعنا المختلفة من أجل ضمان أعلى مستوى من التعليم لمجتمعاتنا”.

وقال نديم نصولى المؤسس ورئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة إنسبيرد للتعليم :” يسعدنا أن نكون أول مجموعة مدارس دولية متميزة في مصر، وذلك من خلال شراكة وطيدة مع بالم هيلز للتعمير الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر لافتتاح 4 مدارس كينجز سكول في مصر.

وأضاف نديم نصولى :” من المقرر أن يتم إنشاء كل مدرسة من مدارس كينجز سكول بشكل يتناسب مع المجتمع لنقدم نهجنا الملهم في كل مدرسة لضمان استغلال الإمكانيات الفردية لكل طالب من خلال الركائز الأساسية للتميز في المجال الأكاديمي ومجالات الرياضة والفنون، حيث ستقدم إنسبيرد للتعليم أفضل ممارساتها العالمية لنمكن طلابنا في مصر من الاستفادة من منصتنا العالمية والمشاركة في برامج التبادل مع مدارسنا حول العالم”.