تارجيت للاستثمار تستحوذ على 2.9% من ليفت سلاب مصر

رنا ممدوح _ استحوذت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، على حصة بنسبة 2.9% من المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر-. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار قامت بشراء 16.5 مليون سهم من أسهم ليفت سلاب مصر مقابل 9.949 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 0.6 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة عربية أون لاين بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة 3.5% المملوكة للمساهم على محمود عبد اللطيف.

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