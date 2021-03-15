سوق الأسهم السعودية تهبط 0.2% بضغط من تراجع البنوك والطاقة

فهد حسين – أغلق مؤشر تاسي الرئيسي لسوق الأسهم السعودية جلسة اليوم متراجعا 0.2%، بعد خسارة 18.87 نقطة، ليهبط إلى مستوى 9,645.74 نقطة؛ بضغط من قطاعي البنوك والطاقة، ليسجل رأس المال السوقي 9.505 تريليون ريال بختام الجلسة.

وارتفعت السيولة المتداولة إلى نحو 15 مليار ريال على 508.4 مليون سهم، من 14.67 مليار ريال على 536.3 مليون سهما في الجلسة السابقة.

وأغلقت 10 قطاعات تداولات اليوم على تراجع بقيادة البنوك الذي هبط 1.02%، ولحقه قطاع الطاقة متراجعا بنسبة 0.19%، فيما ارتفعت بقيمة القطاعات بصدارة “تجزئة الأغذية” الذي صعد بنسبة 3.2%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%.

وسجلت 105 أسهم تصدرها سهم “أنابيب السعودية” الذي تراجع 2.76% خسائر خلال الجلسة، فيما سجل 83 سهما أرباح بقيادة “أسواق المزرعة” الذي ارتفع 7.63%.

في المقابل، أغلق السوق الموازية، على تراجع بمؤشر “نمو حد أعلى” بنسبة 0.68%، بعد خسارة 162.62 نقطة ليهبط إلى مستوى 23,620.69 نقطة، ليسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة على المؤشر 11.978 مليار ريال بختام تداولات اليوم.