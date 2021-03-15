ألمانيا أحدث دولة تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف من تجلط الدم

سي إن بي سي – انضمت ألمانيا إلى القائمة المتزايدة من البلدان التي علقت استخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد بسبب مخاوف من تجلط الدم.

وقالت الحكومة الهولندية أمس الأحد 14 مارس إن لقاح أكسفورد أسترازينيكا لن يستخدم حتى 29 مارس على الأقل، بينما قالت أيرلندا في وقت سابق اليوم إنها علقت اللقاح مؤقتًا كخطوة احترازية.

وسعت منظمة الصحة العالمية إلى التقليل من المخاوف، قائلة الأسبوع الماضي إنه لا توجد صلة بين اللقاح وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

وحثت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة البلدان على الاستمرار في استخدام لقاح أكسفورد أسترازينيكا.

وعلى الرغم من ذلك، أوقفت عدد من الدول الأوروبية بالفعل استخدام اللقاح، والذي أضاف بدوره مشاكل إلى حملة التطعيم المتعثرة بالفعل في المنطقة، في وقت حذرت فيه وكالة الصحة العامة الألمانية من أن موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا قد بدأت بالفعل.

وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية إنه لا يوجد مؤشر على أن لقاح أكسفورد أسترازينيكا يسبب جلطات دموية، مضيفة أنها تعتقد أن فوائد اللقاح “تستمر في التفوق على مخاطره”.

وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أن بعض دول القارة أوقف استخدام حقنة أكسفورد- أسترازينيكا ، لكنها قالت إن التطعيمات قد تستمر أثناء التحقيق في حالات تجلط الدم.

وقالت أسترازينيكا في بيان لها أمس إن المراجعة الدقيقة لجميع بيانات السلامة المتاحة لأكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي (EU) والمملكة المتحدة باستخدام لقاح COVID-19 AstraZeneca لم تظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفيحات، في أي فئة عمرية محددة، أو جنس محدد، أو في أي بلد معين.

وأضلف البيان أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للقاح عادةً ما تكون خفيفة أو معتدلة وتتحسن في غضون أيام قليلة من التطعيم.