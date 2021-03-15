فرنسا وإيطاليا تعلقان استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

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وكالات – أعلنت فرنسا وإيطاليا اليوم الاثنين تعليق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” الأمريكية السويدية المضاد لفيروس كورونا على أراضيهما، وذلك بعد تعليق ألمانيا استخدام اللقاح المذكور.
وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في باريس، أن القرار بشأن تعليق استخدام اللقاح المذكور تم اتخاذه “بناء على توصية وزير الصحة كإجراء احترازي، وأملا في إمكانية استئنافه بسرعة إذا سمح رأي وكالة الأدوية الأوروبية بذلك”.
وأشار ماكرون إلى أن قرار التعليق سيبقى ساريا حتى إدلاء الوكالة برأيها بشأن اللقاح المذكور في النصف الثاني من يوم الثلاثاء.
من جهتها، أعلنت وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) أنها قررت “حظر استخدام لقاح “أسترازينيكا” في البلاد كإجراء احترازي مؤقت حتى إشعار من وكالة الأدوية الأوروبية.
وأشارت Aifa إلى أن القرار تم اتخاذه “بالتوافق مع الإجراءات المماثلة التي اتخذتها الدول الأوروبية الأخرى.
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