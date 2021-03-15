الكويت تقر مشروع قانون بدعم وضمان تمويل متضرري كورونا

دوت الخليج – وافقت حكومة الكويت على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ورفعه لنائب الأمير.

وأفاد مجلس الوزراء الكويتي، في بيان له اليوم الاثنين، بأن القرار جاء ضمن إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار الوضع الاقتصادي والحد من مخاطر الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأشار المجلس إلى مناقشة توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن الآلية المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي تم على إثرها الموافقة على مشروع القانون.

وكلف مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الجهود الحكومية المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع المرئيات وتقديم التشريعات اللازمة والحلول المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.