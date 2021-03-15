ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 5 أشهر

العربية دوت نت – ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة لها في 5 أشهر في مارس، في إشارة إلى أن سوق الإسكان تتجاهل أسوأ ركود اقتصادي في البلاد منذ ثلاثة قرون.

وزادت الاستفسارات من المشترين المحتملين إلى مستوى قياسي هذا الشهر بدعم من إعفاءات ضريبية على المشتريات ووسط بحث أصحاب المنازل عن مساحات أكبر بعد ثلاث عمليات إغلاق للاقتصاد خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا بحسب Rightmove.

وارتفعت أسعار المنازل المطلوبة هذا الشهر 0.8% مقارنة مع فبراير، فيما نمت الأسعار بنسبة 2.7% مقارنة مع مارس من العام الماضي وسط تجاوز الطلب على المنازل العرض بأكبر هامش منذ أكثر من عشر سنوات.