وزير الرياضة يبحث مع رئيس البريد نشر خدمات الهيئة في مراكز الشباب

دوت الخليج – التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد؛ لبحث سبل التعاون بين المؤسستين والخدمات التي من الممكن تقديمها من خلال البريد المصري بالأندية ومراكز الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن البريد المصري “من المؤسسات التي نعتز بها ونسعد بالشراكة معها لتوفير خدماتها بمراكز الشباب، تماشياً مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية”.

وثمن صبحي “الدور الهام للبريد الذي أصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية، في إطار حرص القيادة السياسية على التشبيك بين المؤسسات الحكومية كافة لتقديم أفضل الخدمات وبطريقة ميسرة وسريعة”.

ووجه صبحي بدراسة هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة القومية للبريد لتطوير الخدمات المقدمة بمراكز الشباب، وجذب الخدمات لها، مما يعود بالنفع على تلك الأماكن من خلال زيادة أعداد مرتادي مراكز الشباب وتوسيع أماكن تقديم الخدمات للمواطن المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة تسعي دائماً للوصول إلى شرائح المجتمع كافة بهدف تقديم “خدمات متميزة لهم وبأسعار مقبولة”.

وأشار إلى دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب سواء كانت مكاتب بريد بمفهومها المعروف أو سيارات بريد متنقلة أو الأكشاك الجديدة “Posta express”؛ بهدف إتاحة خدمات البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب خاصة فئة الشباب منهم.

كما ناقش الطرفان التعاون في إمكانية تقديم التمويل متناهي الصغر للشباب عبر إحدى شركات البريد للاستثمار.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة حريصة علي فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة ومختلفة للمواطنين.